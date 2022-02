Mattarella: Bardi, un discorso di speranza per gli italiani

(ANSA) - POTENZA, 03 FEB - "Un discorso alto, di grande profondità, che ha messo in evidenza un elemento che troppo spesso tendiamo a dimenticare: 'L'Italia è un grande Paese', ha ribadito il Presidente Mattarella. Questa non è solo una considerazione, ma anche una responsabilità che tutti noi rappresentanti delle Istituzioni dobbiamo onorare con il massimo impegno e la totale dedizione". Lo ha detto - in una dichiarazione diffusa dall'ufficio stampa della Giunta lucana - il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, oggi a Roma per il giuramento di Mattarella. "Un discorso - ha sottolineato Bardi - di speranza per tutti gli italiani". (ANSA).