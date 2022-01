Matera: nuove risorse per i servizi educativi 0-6 anni

(ANSA) - MATERA, 29 GEN - "Rafforzare i servizi di welfare della città" di Matera "per tutte le persone, i bambini in questo caso, che hanno non solo bisogno di una rete educativa importante ma hanno anche bisogno di poter sviluppare le proprie capacità in luoghi accoglienti e professionali".

E' questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale di Matera: ieri la Giunta guidata dal sindaco Domenico Bennardi (M5S) "ha adottato - è spiegato in un comunicato - la delibera di programmazione complessiva dei fondi ex dlgs 65 del 2017 - Polo infanzia 0-6 anni, esercizio finanziario 2021", destinando "circa l'80 per cento delle somme assegnate per l'ampliamento dei servizi educativi". (ANSA).