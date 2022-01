Rifiuti: protocollo tra Regione e Conai sulla differenziata

(ANSA) - POTENZA, 28 GEN - "Smaltire correttamente i rifiuti di imballaggio e incrementare la raccolta differenziata ai fini del riciclo, con una particolare attenzione ai Comuni che registrano percentuali di differenziata uguali o inferiori al cinquanta per cento": è l'obiettivo del protocollo d'intesa che è stato sottoscritto tra la Regione Basilicata ed il Consorzio nazionale imballaggi (Conai).

L'accordo, che sarà firmato nel prossimo mese di febbraio - ha spiegato l'ufficio stampa della giunta regionale - prevedrà "il supporto alle amministrazioni comunali nella predisposizione di progetti di sviluppo della raccolta dei rifiuti, specie quelli da imballaggio, e l'organizzazione di incontri formativi per fornire strumenti utili a una gestione della differenziata più efficiente ed economica".

"Ridurre il conferimento del rifiuto in discarica, incentivare il riuso e, quando ciò non è possibile, aumentare il riciclaggio dei rifiuti urbani", ha così commentato gli obiettivi dell'accordo l'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, che ha poi aggiunto: "sono buone pratiche che dobbiamo incentivare per diminuire l'impatto ambientale e ottenere con il riciclo nuove risorse economiche".

Secondo il presidente del Conai, Luca Ruini, saranno "messe le competenze e il know-how di Conai a disposizione delle realtà territoriali. Posso anticipare - ha aggiunto - che aiuteremo la Basilicata a creare progetti finanziabili con i fondi del Pnrr per migliorare la rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani". (ANSA).