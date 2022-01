Scanzano Jonico: il Tar ha respinto il ricorso di Altieri

(ANSA) - MATERA, 27 GEN - Il Tar per la Basilicata ha respinto il ricorso presentato da Mario Altieri, che lo scorso 7 novembre aveva vinto le elezioni comunali a Scanzano Jonico (Matera), ma non era mai stato proclamato sindaco in quanto "incandidabile". Interpellato dall'ANSA, Altieri - che è già stato sindaco di Scanzano Jonico in altri due periodi - ha annunciato che presenterà ricorso al Consiglio di Stato.

L'incandidabilità e quindi la mancata proclamazione di Altieri - difeso al Tar dall'avvocato Agostino Meale e in sede penale dall'avvocato Livia Lauria - è dovuta a una condanna per abuso d'ufficio, diventata irrevocabile il 17 gennaio 2014. Dopo le elezioni dello scorso novembre, Scanzano Jonico, Comune sciolto per mafia nel dicembre 2019, è guidato da un commissario prefettizio. (ANSA).