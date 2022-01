ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Basilicata cresce vaccinazione 5-11enni

(ANSA) - POTENZA, 27 GEN - Da un lato i contagi di giornata, ancora una volta oltre quota mille. Dall'altro, segnali sempre più incoraggianti dalla campagna di vaccinazione anti covid-19, con la Basilicata quinta nella graduatoria delle regioni italiani per la percentuale (24,9%) delle somministrazioni ai bambini tra i cinque e gli undici anni.

E anche dal consueto report settimanale, diffuso come ogni giovedì dalla Fondazione Gimbe, arriva un quadro in chiaroscuro.

Dal 19 al 25 gennaio, in Basilicata, si registra" infatti "una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi per centomila abitanti (3.134) e si evidenzia un aumento dei nuovi casi (36,8%) rispetto alla settimana precedente. Sopra soglia di saturazione - è scritto in una nota della Fondazione - i posti letto in area medica (24%), mentre sono sotto soglia quelli in terapia intensiva (7,6%) occupati da pazienti covid-19". Dati che fanno dire all'assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, che "bisogna mantenere alta la guardia sia nella campagna vaccinale che nelle misure di contrasto e contenimento dei contagi".

Dal bollettino giornaliero diffuso dalla task force regionale è poi emerso che sono stati 1.015 i positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 5.901 tamponi molecolari e antigenici. Registrati anche un altro decesso - una persona di Melfi (Potenza), di 82 anni, vaccinata, morta all'ospedale San Carlo di Potenza, con il totale delle vittime lucane salito a 650 - e 743 guarigioni (in totale 40.433). I lucani attualmente positivi sono 17.627, dei quali 17.526 in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 101 persone (quattro più di ieri di ieri), cinque delle quali (quattro a Potenza e una a Matera) sono curate in terapia intensiva.

Per quanto riguarda gli altri numeri delle vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 4.442) sono "459.968 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (83,1 per cento), 421.735 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,2 per cento) e 278.903 (50,4 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose".

(ANSA).