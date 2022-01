Covid: in Basilicata 1.378 positivi su 7.709 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 25 GEN - Sono 1.378 i nuovi positivi emersi in Basilicata nella giornata di ieri, dopo l'esame di 7.709 tamponi molecolari e antigenici: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate anche un'altra vittima del Covid e 1.155 guarigioni.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 90 persone (quattro meno di ieri), sei delle quali (quattro a Potenza e due a Matera) sono curate in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 4.577) sono "459.466 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (83 per cento), 421.107 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,1 per cento) e 270.233 (48,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose". (ANSA).