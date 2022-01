ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Basilicata registrato record di guariti

(ANSA) - POTENZA, 25 GEN - Questa volta il record riguarda le guarigioni: un segnale, insieme a una lieve riduzione dei ricoveri, di speranza per la Basilicata che, comunque, anche nelle ultime 24 ore ha visto i casi di giornata superare ampiamente quota mille.

In particolare, ieri sono stati processati 7.709 tamponi (molecolari e antigenici) e 1.378 sono risultati positivi al covid-19. Di questi 1.378, 1.334 sono di persone residenti in regione (804 in provincia di Potenza e 530 in quella di Matera) con gli ormai consueti numeri della Città dei Sassi (191) e del capoluogo di regione (162) e i preoccupanti dati di Policoro (66) e Pisticci (51). Delle 1.155 guarigioni, 1.118 riguardano persone residenti in regione (in totale dall'inizio della pandemia 38.842). Registrato anche un altro decesso (in totale sono 647 le vittime lucane), di una persona residente a Lauria (Potenza). E così - secondo quanto reso noto dal bollettino diffuso nel pomeriggio dalla task force regionale - sono 17.238 i lucani attualmente positivi, dei quali 17.148 in isolamento domiciliare.

Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 90 persone (quattro meno di ieri): 49 al San Carlo di Potenza e 41 al Madonna delle Grazie di Matera. Sei pazienti covid (quattro a Potenza e due a Matera) sono curati in terapia intensiva.

Per quanto riguarda le vaccinazioni (ieri ne sono state effettuate 4.577) sono 459.466 i lucani che hanno ricevuto la prima dose (83 per cento), 421.107 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (76,1 per cento) e 270.233 (48,8 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose. In totale - secondo i dati del portale Poste Italiane - in Basilicata sono state somministrate 1.150.796 dosi di vaccino anti covid-19.

(ANSA).