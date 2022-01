Scuola: Basilicata, aggiornato piano dimensionamento 2020-23

(ANSA) - POTENZA, 24 GEN - Il liceo sportivo a Scanzano Jonico (Matera) e nuovi indirizzi coreutico e per odontotecnico in due istituti di Matera sono due delle novità del piano triennale di dimensionamento scolastico approvato dalla giunta regionale della Basilicata: lo ha reso noto l'assessore all'istruzione, Francesco Cupparo, attraverso l'ufficio stampa dell'esecutivo lucano.

Il piano prevede anche "l'istituzione del corso per la formazione di primo livello (terza media) presso la casa circondariale di Melfi (Potenza), al fine di consentire lo svolgimento di un importante percorso formativo e di integrazione sociale per i detenuti" e l'avvio di indirizzi di robotica medica, meccanica, meccatronica ed energia e manutenzione meccanica e assistenza tecnica in istituti di Matera, Policoro e Stigliano.

La nota spiega, infine, che per l'anno scolastico in corso in Basilicata operano 115 istituti, 74 nel Potentino e 39 nel Materano, "per un totale di 7.235 studenti (4.519 nel Potentino e 2.715 nel Materano)". (ANSA).