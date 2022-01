Rissa e spaccio di droga: quattro daspo urbani nel Potentino

(ANSA) - POTENZA, 24 GEN - Quattro divieti di accesso ai locali pubblici sono state emessi dal questore di Potenza, su proposta dell'Arma dei Carabinieri, nei confronti di altrettante persone che si sono rese responsabili dei reati di rissa a spaccio di droga: tre riguardano fatti avvenuti a Lavello (Potenza), uno a carico di un cittadino di Bella (Potenza).

Il "daspo urbano" a carico dei tre cittadini di Lavello è stato emesso dopo una rissa, avvenuta nel luglio dello scorso anno, in un locale: furono distretti arredi e suppellettili. I tre non potranno sostare o entrare negli esercizi pubblici di via Roma e nelle zone circostanti per un periodo che va da sei mesi a due anni. A Bella, nella notte di capodanno, un uomo aveva tentato di vendere cocaina in un locale dove si stava festeggiando l'arrivo del 2022. Ne aveva circa cinque grammi, oltre a strumenti per preparare le dosi e 250 euro in contanti.

L'uomo non potrà entrare nei locali pubblici di Bella per un anno. (ANSA).