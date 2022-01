Mafia: in Basilicata ci sarà una sezione della Dia

(ANSA) - POTENZA, 22 GEN - Una sezione della Dia (Direzione investigativa antimafia) "con 18 posti" sarà operativa in Basilicata: lo ha detto il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Potenza, Armando D'Alterio, a margine della cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Negli scorsi mesi, in più occasioni, il Procuratore distrettuale antimafia di Potenza, Francesco Curcio, ne aveva chiesto l'istituzione. E stamani, parlando con i giornalisti, Curcio ha detto che l'istituzione della sezione lucana della Dia "è una vittoria per la Procura di Potenza, per l'intera autorità giudiziaria lucana poiché era indispensabile per fare un salto di qualità ulteriore, perché già tante cose sono state fatte".

