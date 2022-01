Covid: in Basilicata 1.081 positivi su 6.291 tamponi

(ANSA) - POTENZA, 22 GEN - In Basilicata sono 1.081 i positivi al covid-19 emersi dall'esame di 6.291 tamponi (molecolari e antigenici) processati ieri: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale, che registra altre 960 guarigioni.

Le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera sono 94 (una più di ieri), quattro (una più di ieri) delle quali sono curate in terapia intensiva.

Ieri sono state effettuate 5.510 vaccinazioni: "Sono 457.613 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,7 per cento), 419.281 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,8 per cento) e 260.795 (47,1 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose". (ANSA).