ANSA-IL-PUNTO/Covid: la Basilicata resta in zona bianca

(ANSA) - POTENZA, 21 GEN - Insieme alle sole Molise e Umbria, la Basilicata - dove la variante omicron continua a essere nettamente prevalente - resta in zona bianca sebbene il numero dei contagi sia ancora alto. Ma, anche questa volta, decisivo si è rivelato il bassissimo dato sulle terapie intensive degli ospedali lucani, occupate da tre pazienti covid-19, mentre sono 90 quelli nei reparti di area medica (49 al San Carlo di Potenza e 41 al Madonna delle Grazie di Matera)..

In particolare, ieri sono stati esaminati 6.910 tamponi (molecolari e antigenici) e 1.397 sono risultati positivi, a fronte però di 908 nuove guarigioni (873 di persone residenti in regione) e così sono 16.376 i lucani attualmente positivi (dei quali 16.283 in isolamento domiciliare). Nel bollettino diffuso dalla task force regionale è segnalato pure un decesso, con il totale delle vittime lucane della pandemia arrivato a quota 644.

In Basilicata "sono 457.312 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (82,7 per cento), 418.987 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (75,7 per cento) e 255.578 (46,2 per cento) quelli che hanno ricevuto la terza dose". Ieri sono state effettuate 5.254 vaccinazioni.

Intanto, dal prossimo 29 gennaio, la campagna vaccinale sarà intensificata all'ospedale di Chiaromonte (Potenza), soprattutto, per i bambini da cinque a undici anni, per i ragazzi da 12 a 18 anni e per i soggetti "fragili". Il sindaco, Valentina Viola, ha annunciato di aver ricevuto l'autorizzazione dall'Azienda sanitaria di Potenza "di concerto" con i Comuni di Fardella, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Teana, Carbone, Calvera e Castronuovo Sant'Andrea. A Moliterno (Potenza), invece - come annunciato dal sindaco, Antonio Rubino - lunedì 24 e martedì 25 gennaio "il centro diurno per anziani si trasformerà in un hub vaccinale", con il supporto di uno dei team mobili della Difesa inviati in Basilicata dal Commissario straordinario per l'emergenza pandemica, il generale Francesco Paolo Figliuolo. (ANSA).