Raiuno: Linea Verde in Basilicata, share al 14,5 per cento

(ANSA) - POTENZA, 17 GEN - La puntata del programma Linea Verde dello scorso 15 gennaio, che ha raccontato "dell'acqua della Basilicata", ha fatto registrare uno share del 14,5 per cento, con oltre un milione e mezzo di spettatori collegati: i dati sono stati diffusi in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale di Basilicata.

L'assessore all'ambiente, Gianni Rosa, ha espresso "soddisfazione" per il risultato: "Si conferma ancora una volta la validità della scelta comunicativa di raccontare al grande pubblico attraverso le telecamere di Linea Verde le bellezze della Basilicata - ha commentato Rosa -. La nostra è una terra ricca di boschi e di acqua con una complessità di paesaggi e territori che ne fanno una regione unica dal punto di vista ambientale", ha concluso l'assessore.

Nella scorsa puntata di Linea Verde, il focus sulla Basilicata, dal titolo "il Viaggio dell'acqua in Basilicata", ha mostrato - è scritto nella nota - "gli invasi artificiali, le fontane ma anche siti archeologici, quale il santuario della dea Mefitis a Vaglio (Potenza)". (ANSA).