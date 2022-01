ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata, domani riaprono scuole Potenza

(ANSA) - POTENZA, 11 GEN - La Basilicata continua a fare i conti con "numeri" sempre molto alti per contagi e ricoveri (dei quali però solo due in terapia intensiva), ma domani l'emergenza coronavirus vivrà una giornata importante con il rientro in classe degli studenti di Potenza. Il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente, ha ufficializzato i dati dello screening eseguito negli ultimi giorni: su 10.945 aventi diritto, si sono sottoposti al tampone 7.527 studenti e sono state rilevate in totale 122 positività al covid-19. Si continuerà, invece, in dad per qualche altro giorno in altri comuni lucani.

Dall'ultimo bollettino diffuso dalla task force è emerso che 868 dei 2.781 tamponi molecolari esaminati ieri sono risultati positivi al covid-19. Di questi 868, 841 riguardano persone residenti in regione. Segnalate altre 246 guarigioni (in totale 31.527), mentre da due giorni è fermo a 622 il bilancio delle vittime lucane. Oggi, intanto, in una riunione con l'assessore regionale alla salute, le azione sanitarie e la Federazione dei medici di medicina generale è stata decisa una rimodulazione dei tamponi, da caricare tutti sulla piattaforma regionale da parte di tutti gli operatori abilitati.

Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 78 (quattro in più di ieri), delle quali due in terapia intensiva, al San Carlo di Potenza. Dati che - secondo quanto certificato dall'Agenas con riferimento ai dati del 10 gennaio - permettono alla Basilicata di essere con il 3% dei posti occupati molto lontana dalla soglia d'allerta per le terapie intensive, mentre continua a salire la percentuale (20%) riferita all'area medica.

Capitolo vaccinazioni. Ieri, in Basilicata, sono state effettuate 5.678 vaccinazioni, il massimo dall'inizio della pandemia. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 450.848 (81,5%), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 416.218 (75,2%). Hanno ricevuto la terza dose 204.259 (36,9%).

