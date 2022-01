Calcio: in Basilicata la ripresa dei tornei regionali slitta al 23 gennaio

(ANSA) - POTENZA, 03 GEN - A causa della quarta ondata della pandemia da covid-19, in Basilicata slitterà al 23 gennaio la ripresa dei campionati regionali di calcio, che, per Eccellenza e Promozione, era programmata per il 5 gennaio. Lo ha deciso oggi il Consiglio direttivo del Comitato regionale della Lnd.

L'attività - è specificato in un comunicato diffuso dall'ufficio stampa del Comitato lucano - riprenderà domenica 23 gennaio con le gare che avrebbero dovuto svolgersi mercoledì 5 gennaio (Eccellenza e Promozione) con conseguente riallineamento dei calendari di tutte le Categorie a partire da domenica 30 gennaio. Nel comunicato è inoltre sottolineato che "tale slittamento non è riferito all'attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi". (ANSA).