ANSA-IL-PUNTO/Covid: la Basilicata nel pieno della quarta ondata

(ANSA) - POTENZA, 03 GEN - Nel pieno della quarta ondata della pandemia da covid-19, la Basilicata guarda alla riapertura delle scuole prevista per il 7 gennaio, ma che probabilmente slitterà al 10 gennaio: nell'attesa delle decisioni del Governo, la Regione ha deciso di fornire ai Comuni dei tamponi per effettuare uno screening gratuito tra la platea studentesca.

E' questo l'esito di una riunione che stamani, a Potenza, nella sede della Regione, ha visto il presidente della giunta lucana, Vito Bardi, confrontarsi con i rappresentanti dell'Anci, l'associazione del Comuni, e dell'Upi, l'Unione delle Province.

Ebbene, il governatore l'ha definita una riunione "molto proficua: abbiamo analizzato le conseguenze sul territorio della pandemia e dell'aumento dei contagi dovuto alla variante Omicron. Ci rivedremo nelle prossime ore per continuare il nostro lavoro, soprattutto in vista del decreto legge del Governo che sarà emanato il 5 gennaio e che a questo punto - ha concluso Bardi - rende inutile qualsivoglia provvedimento regionale".

I numeri lucani: 315 dei 2.704 tamponi molecolari esaminati ieri sono risultati positivi. Di questi 315 tamponi positivi, 293 riguardano persone residenti in regione. La task force lucana ha segnalato anche il decesso di un ultranovantenne di Melfi (Potenza), con il bilancio delle vittime arrivato a 613, e altre 78 guarigioni (in totale 30.309). Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 73, delle quali solo due in terapia intensiva, al Madonna delle Grazie di Matera.

Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 3.235 vaccinazioni e di queste 1.583 hanno riguardato bambini dai cinque agli undici anni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 446.189 (80,6%), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 413.089 (74,7%). Hanno ricevuto la terza dose 163.288 persone (29,5%). (ANSA).