Covid: il Potenza (Serie C) si raduna, fermi tre positivi

(ANSA) - POTENZA, 31 DIC - Quattro calciatori del Potenza (Serie C, girone C) non ricominceranno ad allenarsi con la squadra oggi, nello stadio "Viviani" del capoluogo lucano, tre perché sono positivi e il quarto perché in quarantena fiduciaria. Lo ha reso noto la società. I tre positivi hanno scoperto di esserlo dopo aver effettuato dei tamponi durante la pausa natalizia, "prima del loro ritorno a Potenza". Il quarto è in quarantena "essendo stato a contatto stretto con un positivo.

Nessuno dei quattro tesserati è stato a contatto con altri componenti del gruppo squadra".

Infine, la società ha annunciato la rescissione "consensuale" del contratto con il centrocampista Enrico Zampa, che quindi "non parteciperà alla ripresa degli allenamenti". (ANSA).