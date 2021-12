Vandalizzata statua Madonna in contrada paese del Potentino

(ANSA) - RUOTI, 27 DIC - Persone non identificate hanno distrutto una statua della Madonna che, "da oltre 40 anni", era luogo di culto e punto di riferimento degli abitanti di "Toppa di Scioscia", a Ruoti (Potenza).

Lo ha reso noto il sindaco del paese, Anna Maria Scalise, che si è detta "dispiaciuta e amareggiata" per il fatto, sottolineando che i residenti nella zona sono "indignati e scossi". Scalise ha precisato che le immagini riprese da una telecamera sono state messe a disposizione dei Carabinieri, che indagano per individuare i responsabili dell'atto di vandalismo.

