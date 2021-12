Vaccini: a Matera sindaco chiede Esercito per tenere ordine

(ANSA) - MATERA, 27 DIC - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, vuole chiede l'intervento dell'Esercito per mettere fine a "vari disagi in termini di ordine e sicurezza che si sono registrati in queste ore" nella tende del Qatar, dove si effettuano le vaccinazioni. Bennardi ha già contattato i vertici della Forza armata, ricevendo disponibilità "almeno fino all'apertura" di un nuovo centro vaccinale che il Comune ha deciso di ubicare nella sala Pasolini di via Sallustio e che sarà "tutto dedicato all'utenza scolastica, studenti, personale, autisti di bus scolastici".

La situazione dei contagi a Matera è stata esaminata in una videoconferenza alla quale hanno partecipato anche il presidente della Regione, Vito Bardi, e il direttore generale dell'Asm.

Bennardi ha ricordato di aver già emanato tre ordinanze "che vanno tutte a cercare di ridurre assembramenti e occasioni di contagio" (divieto di vendita di alcolici a capodanno, obbligo di mascherine e divieto di uso dei botti). Il sindaco ha annunciato di voler valutare "un ulteriore restringimento di tipo locale" e ha espresso riserve su un "lockdown localistico" che "potrebbe mettere definitivamente in ginocchio" la ristorazione "senza la certezza di un risultato": la valutazione avverrà - è stato spiegato - "in un contesto più ampio insieme ai comuni murgiani di Altamura, Gravina e Ginosa". (ANSA).