Pari opportunità: presentato a Potenza rapporto Crpo lucana

(ANSA) - POTENZA, 23 DIC - "Le disparità di genere costituiscono uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo sostenibile, alla crescita economica e alla lotta contro la povertà": comincia così la relazione che la presidente della commissione regionale pari opportunità della Basilicata (Crpo), Margherita Perretti, ha consegnato oggi, in occasione della presentazione del rapporto delle attività svolte nel 2021 dalla Crpo.

L'incontro, che si è svolto a Potenza, alla presenza del presidente del consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, è cominciato con la proiezione di un video che ha ripercorso alcune delle tappe più importanti dei diversi appuntamenti che la Crpo ha organizzato nell'arco del 2021.

"Le problematiche sono sempre quelle del lavoro precario, del part time non per scelta, del welfare e del tentativo di conciliazione il lavoro con i bisogni della famiglia - ha spiegato Perretti -. Abbiamo lavorato molto nell'ambito del diritto alla salute, sull'autismo, sulla formazione in medicina di genere, sul disturbo del comportamento alimentare, oltre che sulla violenza contro le donne, l'omotransfobia e la tutela delle donne straniere che lavorano nel nostro territorio".

"Ho avuto modo di leggere la relazione e ho constatato - ha detto Cicala - che si è fatto molto. Se lo rapportiamo con il momento storico che viviamo non era assolutamente scontato e questo, ha una doppia valenza. Esprimo grande soddisfazione per il lavoro che avete svolto - ha aggiunto Cicala rivolgendosi alle consigliere - e sono a chiedervi di fare di più, perché c'è la necessità di non abbassare mai la guardia perché il vostro compito - ha concluso - non è semplice". (ANSA).