Reddito di cittadinanza, 15 denunciati nel Materano

(ANSA) - MATERA, 21 DIC - Per aver percepito indebitamente il reddito e la pensione di cittadinanza, la Compagnia di Policoro (Matera) della Guardia di Finanza ha denunciato in stato di libertà 15 persone. Il danno erariale stimato è di circa centomila euro.

Nel corso delle indagini è emerso che due persone, beneficiarie del sostegno sociale, avevano redditi derivanti da vincite ai giochi on line superiori alla soglia prevista dalla normativa. Un'altra, "pur detenendo un patrimonio immobiliare del valore di oltre un milione di euro, non denunciato", aveva fruito della pensione di cittadinanza. Altre 12 persone di nazionalità straniera erano prive del requisito minimo richiesto di residenza in Italia da almeno dieci anni. (ANSA).