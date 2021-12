ANSA-IL-PUNTO/Covid: dopo 3 settimane in Basilicata 2 decessi

(ANSA) - POTENZA, 20 DIC - Dopo tre settimane senza vittime covid-19, in Basilicata bisogna tornare ad aggiornare il numero dei decessi: con i due registrati nel fine settimana, una persona residente a Montescaglioso (Matera) e l'altra a Lauria (Potenza), è arrivato a 606. Questa è la peggiore notizia di un week end segnato dal buon inizio della campagna vaccinale per i bambini dai cinque agli undici anni, con la somministrazione di circa mille dosi. "E' stata una giornata speciale", ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi. Va inoltre segnalato che, in questo momento, non c'è alcun paziente covid ricoverato in terapia intensiva: un dato che pone la Basilicata come la miglior regione d'Italia.

Nonostante i numeri della domenica siano sempre ridotti, dall'ultimo bollettino emesso dalla task force regionale emerge un calo dei contagi. In particolare, solo tre dei 248 tamponi molecolari esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi al covid-19, mentre per la giornata di sabato 18 dicembre erano stati 130 positivi su 1.101. Nel fine settimana state registrate altre 37 guarigioni di persone residenti in regione (in totale 29.658). Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 32 (16 al San Carlo di Potenza e 16 al Madonna delle Grazie di Matera), nessuna delle quali - come detto - in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1.889, 1.857 quelli in isolamento domiciliare.

Ieri sono state effettuate 2.445 vaccinazioni, sabato erano state 5.252. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 443.035 (80,1 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 410.527 (74,2 per cento). Hanno ricevuto la terza dose 122.812 persone (22,2 per cento). (ANSA).