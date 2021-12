A Melfi dopo il turno della notte investita da un autobus, in coma operaia 36enne

(ANSA) - POTENZA, 18 DIC - Investita da un autobus all'uscita del turno della notte, intorno alle ore 6.45, nell'area industriale di San Nicola di Melfi (Potenza), un'operaia di 36 anni è ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

Soccorsa dagli operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso", la donna è stata prima trasportata all'ospedale di Melfi e poi, in eliambulanza, al San Carlo di Potenza dove è stata ricoverata nel reparto di rianimazione. Sul luogo dell'incidente sono in corso le verifiche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Melfi. (ANSA).