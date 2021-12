Droga: "supermarket" in centro a Lagonegro, due arresti

(ANSA) - LAGONEGRO, 17 DIC - Due persone arrestate (una in carcere, l'altra ai domiciliari) e due obblighi di dimora: è quanto stabilito da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Lagonegro (Potenza), eseguita dai Carabinieri. I quattro sono accusati di aver realizzato "un vero e proprio 'supermarket' della droga" in un appartamento nel centro di Lagonegro.

I Carabinieri hanno sequestrato 600 grammi fra marijuana, hascisc e cocaina e hanno "smascherato una rete di spaccio condotta in concorso" dagli indagati: gli arrestati sono un uomo di 47 anni (che si trova in carcere) e una donna di 43 (ai domiciliari). Obbligo di dimora per un uomo di 50 anni di Nola (Napoli) e per un giovane di 19 anni di Lagonegro, sottoposto anche all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il supermarket della droga "in pianta stabile" - gestito "con scaltrezza" dagli indagati - era raggiunto "periodicamente" da chi voleva acquistare sostanze stupefacenti: gli acquirenti restavano "solo pochi minuti" nell'androne del palazzo, ricevendo la droga e allontanandosi subito dopo. (ANSA).