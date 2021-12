ANSA-IL-PUNTO/ Covid: in Basilicata aumentano i ricoverati

(ANSA) - POTENZA, 17 DIC - Da una settimana aumenta il numero dei ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera per le conseguenze del covid: si è passati dai 20 ricoverati di giovedì scorso ai 33 registrati oggi nel bollettino della task force regionale, che dà conto della situazione della pandemia in Basilicata, che sembra complicarsi.

Fa da contraltare positivo il fatto che solo un paziente è in terapia intensiva, mentre è in crescita continua il numero dei positivi in isolamento domiciliare, arrivati oggi a 1.666. Oggi i nuovi positivi - emersi con l'esame di 1.244 tamponi - sono 90, lo stesso numero dei guariti di giornate (ora sono 29.560 i lucani che hanno superato la malattia). Nella tabella dei nuovi positivi, spiccano i 28 rilevati a Matera: tutti gli altri comuni interessati da nuovi contagi - una ventina - hanno meno di dieci nuovi positivi (Potenza ne ha otto) Inoltre, il bollettino spiega che "sono 441.584 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,8 per cento) e 409.674 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (74 per cento) e 111.788 quelli che hanno ricevuto la terza dose (20,2 per cento)".

In Basilicata, l'attenzione si concentra sempre di più sulle vaccinazioni, al punto che la tabella registra un aumento significativo quasi solo nella parte dedicata alla terze dosi: ma è evidente l'attesa anche per l'avvio delle immunizzazioni fra i bambini da cinque a undici anni, che comincerà domenica, 19 dicembre. A Potenza si vaccinerà dalle ore 8 alle 20: il servizio sarà ripreso il 2 gennaio. Specialisti ospedalieri e pediatri continuano a ribadire l'importanza della vaccinazione per "tenere protetti" i bambini da rischi di gravi complicazioni. (ANSA).