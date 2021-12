A Matera la 'Cittadella della Scienza e dello Spazio'

(ANSA) - MATERA, 16 DIC - L'ambientazione di una stazione spaziale internazionale, la possibilità di calpestare il suolo lunare o di raggiungere il Pianeta rosso, una radio interplanetaria, laboratori, attività formative, aree tematiche per arte, spettacoli, musica e alimentazione: sono alcune delle attrazioni della ''Cittadella della Scienza e dello Spazio'' che sarà inaugurata a Matera nella primavera 2022 nell'area per insediamenti produttivi Paip, su iniziativa della società Openet Thecnologies.

In occasione della Giornata nazionale dello Spazio, lo ha reso noto oggi l'amministratore delegato di Openet Technologies, Vito Gaudiano, in una conferenza stampa nella quale ha illustrato i contenuti delle nuove attività della "SPARKme Space Academy", realizzata in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (Esa) e con l'Agenzia spaziale italiana (Asi). (ANSA).