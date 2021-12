Viabilità: Basentana, accelera la posa dello spartitraffico

(ANSA) - POTENZA, 15 DIC - Si registra una "positiva accelerazione delle opere di posa dello spartitraffico" sulla statale 407 Basentana: lo ha annunciato l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, a margine della riunione dell'osservatorio delle opere pubbliche.

Si tratta - è scritto in una nota dell'ufficio stampa della giunta regionale - di lavori di installazione, "di una barriera del tipo Nda, che per il suo posizionamento non richiede l'allargamento della carreggiata e che rientra in un appalto ottenuto da Anas pari a 40 milioni di euro grazie a un accordo-quadro del gennaio 2021".

"Dobbiamo recuperare assolutamente il tempo che si era perso a causa della pandemia e dei problemi relativi alla fornitura dei materiali per la costruzione e il posizionamento di diversi chilometri di barriera - ha spiegato l'assessore -.

L'installazione della barriera è già iniziata all'altezza di Bernalda, ma ora dobbiamo rispettare la tabella di marcia, in modo da completare i lavori entro il primo trimestre del 2023.

La sicurezza degli utenti - ha aggiunto Merra - è al primo posto". (ANSA).