Covid: a Matera mascherine all'aperto fino al 9 gennaio

(ANSA) - MATERA, 11 DIC - Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, ha disposto che da domani e fino al 9 gennaio sarà obbligatorio indossare la mascherina anche all'aperto nel centro storico della Città dei Sassi. In particolare, saranno interessate "piazza Vittorio Veneto, via del Corso, via Corazza, via delle Beccherie, via Ridola, via Duni, via La Vista, via A.

Persio, piazza S. Francesco, piazza Sedile, via Duomo e piazza Duomo".

Il provvedimento riguarderà "anche tutte le aree e piazze interessate dallo svolgimento di eventi e manifestazioni programmate per il periodo natalizio nel cartellone dell'amministrazione comunale" e "via Granulari e viale Europa durante lo svolgimento dei rispettivi mercati settimanali".

