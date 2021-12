ANSA-IL-PUNTO/Covid: in Basilicata la voce di Peppone per i vaccini

(ANSA) - POTENZA, 10 DIC - Anche la voce di Peppone Calabrese, volto noto della tv, per spingere i lucani a fare il richiamo. In uno spot della Regione, il potentino si rivolge ai cittadini per "proteggere la Basilicata", dove, nonostante l'aumento dei contagi, il livello di ospedalizzazione resta comunque il più basso in Italia. Ma, ovviamente, contro il covid-19, non si può abbassare la guardia e così il governatore Vito Bardi, attraverso i social, ha ricordato che "serve" ancora "massima prevenzione e responsabilità. I comportamenti individuali - ha evidenziato il presidente della Giunta regionale - fanno la differenza".

I numeri lucani della pandemia dicono infatti che ieri 99 dei 1.071 tamponi molecolari esaminati sono risultati positivi, mentre sono state registrate altre 21 guarigioni di persone residenti in regione (in totale 29.289). Le persone ricoverate con il covid-19 negli ospedali lucani sono 20 (come ieri), delle quali una (come ieri) in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 1.314, dei quali 1.294 in isolamento domiciliare.

Sempre ieri sono state effettuate 6.293 vaccinazioni. E domani alla tenda del Qatar di Potenza riceverà la dose di richiamo anche il Sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles.

"Credo che ognuno di noi debba testimoniare la propria scelta di vaccinarsi perché è questa la via da percorre per mettere il Covid nell'angolo, tutelare la propria salute, diritto garantito dalla Costituzione, e quella della collettività. L'Italia è sulla strada giusta ma occorre continuare ad informare e rassicurare gli indecisi, gli scettici, i timorosi, così come stiamo facendo con la campagna di sensibilizzazione del Governo e del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria".

Intanto, in vista dell'avvio della campagna vaccinale per i bambini dai cinque agli undici anni, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, in una lettera, ha chiesto a Bardi "il massimo sforzo per un percorso differente per i bambini che possa rendere la vaccinazione meno traumatica possibile ed essere percepita nel modo più sereno e rassicurante possibile".

(ANSA).