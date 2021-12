Vaccini: dal 10/12 accesso libero solo per over 80 lucani

(ANSA) - POTENZA, 07 DIC - Dal 10 dicembre, in Basilicata, "per chi ha da 18 a 79 anni" l'accesso ai punti vaccinali anti covid-19 "potrà avvenire solo previa prenotazione". Lo ha reso noto l'ufficio stampa della Giunta regionale, specificando che "l'accesso libero, senza prenotazione, resterà solo per gli over 80". I punti vaccinali della Basilicata saranno aperti anche di domenica. (ANSA).