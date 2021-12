ANSA-IL-PUNTO/Covid: Basilicata lavora sui vaccini ai bambini

(ANSA) - POTENZA, 07 DIC - In Basilicata - dove finora sono state pochissime le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sul green pass - la Regione è al lavoro per pianificare la campagna vaccinale anti covid-19 per i bambini dai cinque agli undici anni: per il 15 dicembre è previsto l'arrivo di 12 mila dosi.

Intanto, gli ultimi "numeri" lucani della pandemia hanno messo in evidenza un aumento delle persone ricoverate, salite in 24 ore da 14 a 18, ma nessuna di queste è in terapia intensiva.

Ieri, 55 degli 854 tamponi molecolari esaminati sono risultati positivi al covid-19. Registrate altre 18 guarigioni di persone residenti in regione (in totale sono 29.184). Il numero dei decessi è invece fermo a 604 da oltre una settimana. I lucani attualmente positivi sono 1.209 (34 più di ieri), dei quali 1.191 in isolamento domiciliare.

Sempre ieri sono state effettuate 5.382 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 439.303 (79,4 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 407.302 (73,6 per cento). Hanno invece ricevuto la terza dose più di 80 mila persone.

Sulla vaccinazione ai bambini oggi c'è stato un incontro al Dipartimento Politiche della persona, con l'assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, "per fare il punto sulle tappe da seguire per creare dei percorsi esclusivi per i bambini negli hub vaccinali". Sono circa 30 mila "i minori in regione rientranti nella fascia 5-11 anni e 20 i pediatri che sinora - è stato spiegato - hanno dato la disponibilità a supervisionare le operazioni vaccinali, affiancati da personale infermieristico.

Tra le ipotesi emerse, quella di effettuare le somministrazioni il sabato e la domenica, in modo da andare incontro alle esigenze lavorative e scolastiche dei genitori e dei ragazzi". E in serata la Regione ha annunciato che dal 10 dicembre "per chi ha da 18 a 79 anni l'accesso ai punti vaccinali potrà avvenire solo previa prenotazione. Accesso sempre libero, senza prenotazione, solo per gli over 80. I punti vaccinali saranno aperti anche di domenica".

Capitolo super green pass. Ieri, nel primo giorno dell'entrata in vigore delle nuove norme, sono state sanzionate otto persone, sette nel Potentino e una nel Materano. (ANSA).