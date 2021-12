Auto va a fuoco, autista scende e viene investito: morto

(ANSA) - POTENZA, 01 DIC - Un giovane di 24 anni, residente in provincia di Foggia, è stato investito e ucciso da un autocarro stamani, sulla statale "Bradanica", a Melfi (Potenza), dopo essere sceso dalla sua auto a causa di un principio di incendio.

Secondo quanto si è appreso, i Vigili del fuoco sono stati chiamati per spegnere l'incendio di un'auto: giunti sul posto, sulla stessa carreggiata ma a diversi metri di distanza dalla vettura, hanno trovato il cadavere del giovane. Secondo la prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, il giovane è sceso dall'auto che stava prendendo fuoco ma è stato urtato e ucciso da un autocarro. La strada è stata chiusa al traffico per permettere l'esecuzione di alcuni rilievi utili alle indagini e chiarire meglio la dinamica dell'incidente. (ANSA).