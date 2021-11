Merra: "Dal 2 dicembre aperto ultimo tratto Bradanica"

(ANSA) - POTENZA, 30 NOV - "Le attività messe in campo dal Dipartimento negli ultimi mesi hanno dato i loro frutti. I tavoli tecnici tenuti anche a Roma hanno consentito di trovare la quadra in una situazione che si presentava, all'atto dell'insediamento di questo governo regionale, assai complessa da un punto di vista tecnico. Consegniamo alla comunità lucana l'ultimo lotto della Bradanica, segnato negli ultimi anni dai gravi problemi strutturali che hanno interessato il viadotto Santo Stefano". Lo ha annunciato - in una nota - l'assessore regionale ad Infrastrutture e Mobilità, Donatella Merra, nell'annunciare l'apertura al traffico, "attesa da diversi anni", dal 2 dicembre, dell'ultimo lotto "La Martella" della Bradanica, alle porte di Matera. (ANSA).