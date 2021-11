Polizia: con una scultura Matera ricorda un atto eroico del 1928

(ANSA) - MATERA, 27 NOV - E' stato scoperta oggi a Matera, in piazza Vittorio Veneto, davanti al Palazzo dell'Annunziata, una scultura in bronzo che ricorda il gesto di altruismo compiuto dal poliziotto Francesco Paolo Conte, che il 24 ottobre 1928, che mise in salvo alcuni cittadini bloccati all'interno di una abitazione della piazza, a ridosso dei rioni Sassi, allagata a causa di un violento nubifragio.

L'opera, che raffigura il poliziotto con una delle persone salvate, è stata realizzata dall'artista Raffaele Pentasuglia, maestro cartapestaio e autore in passato del carro trionfale della Festa della Bruna. (ANSA).