Incidente stradale a Montemilone: morta una donna di 51 anni

(ANSA) - POTENZA, 26 NOV - Una donna di 51 anni è morta stamani in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada provinciale 43 Montemilone-Venosa, in provincia di Potenza.

La donna - secondo quanto quanto reso noto dal Comando provinciale di Potenza dei Vigili del fuoco - era alla guida di una Fiat Punto, che, intorno alle ore 7, si è scontrata con un'Audi A3, il cui conducente, di 41 anni, rimasto ferito in maniera grave, è stato trasportato con un'eliambulanza del 118 Basilicata soccorso all'ospedale San Carlo di Potenza.

Sul luogo, oltre a Vigili del fuoco e operatori sanitari del 118, sono intervenuti anche i Carabinieri che stanno facendo accertamenti sulla dinamica dell'incidente. (ANSA).