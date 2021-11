Giorgetti: "C'è attenzione per gli stabilimenti Stellantis"

ANSA Motori - MILANO, 24 NOV - "L'impegno del Ministero dello Sviluppo economico per quanto riguarda il gruppo Stellantis è massimo per garantire la continuità produttiva sul territorio nazionale". Lo ha detto il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, nel corso del question time alla Camera.

"Ho avuto modo - ha aggiunto - di incontrare in più volte i rappresentanti aziendali per monitorare le problematiche correlate agli stabilimenti italiani. Confermo l'attenzione del Governo verso il settore dell'automotive, in generale, e del gruppo Stellantis, come principale attore sullo scenario italiano, e di tutto il suo indotto in particolare. Ribadisco l'impegno del Governo a mettere in campo tutti gli interventi necessari per sostenere il settore e accompagnare il medesimo nella sua transizione tecnologica". (ANSA).