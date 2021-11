Tifoso investito: Vultur Rionero a Melfi senza tifosi

(ANSA) - POTENZA, 22 NOV - Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti a Rionero in Vulture per la gara, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia d'Eccellenza, che mercoledì 24 novembre, la squadra bianconera disputerà allo stadio Arturo Valerio di Melfi. Lo stesso provvedimento, a tifoserie invertite, era stato adottato per la partita di andata, giocata a Rionero in Vulture e finita 1-1.

La decisione - che prevede anche la chiusura del settore 'Ospiti' - è stata presa "in considerazione - è ribadito n un comunicato diffuso dalla Prefettura potentina - della elevata rivalità tra le due tifoserie, rivalità degenerata, il 19 gennaio 2020, in uno scontro violento tra tifosi ultras delle due squadre" nei pressi della stazione di Vaglio Basilicata (Potenza) "con la tragica morte del tifoso vulturino Fabio Tucciariello". (ANSA).