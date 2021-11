Viabilità: il 22/11 via a monitoraggio su viadotto raccordo

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - Da lunedì prossimo, 22 novembre, al 10 gennaio 2022, l'Anas curerà un intervento di monitoraggio sul viadotto "Fiumara di Tito" del raccordo autostradale Potenza-Sicignano degli Alburni (Salerno), in direzione Sicignano.

Lo ha reso noto l'Anas, spiegando che contestualmente sarà attivata il doppio senso di circolazione sulla carreggiata in direzione di Potenza. Successivamente, il monitoraggio - con "sensori posizionati in punti significativi del viadotto" - sarà effettuato su quest'ultima carreggiata e il doppio senso sarà attivato sulla carreggiata sotto controllo dal 22 novembre: "L'ultimazione dell'intervento - è scritto in una nota - è fissato in 114 giorni" e costerà 570 mila euro. (ANSA).