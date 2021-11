Covid: in Basilicata 29 positivi su 589 tamponi analizzati

(ANSA) - POTENZA, 20 NOV - Ventinove dei 589 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che altre dieci persone sono guarite (dall'inizio dell'epidemia sono 28.820 i lucani che hanno superato la malattia).

Negli ospedali sono ricoverate 24 persone, due delle quali sono curate in terapia intensiva. Ieri sono state eseguite 2.179 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 435.629 (78,7 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 400.380 (72,4 per cento). Hanno già ricevuto anche la terza dose 24.990 persone (4,5 per cento). (ANSA).