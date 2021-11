Teatro: ecco la 'stagione' di Potenza, sold out per Izzo

(ANSA) - POTENZA, 18 NOV - "Sold out" per lo spettacolo del comico napoletano Biagio izzo "Tartassati dalla tasse": domani, venerdì 19 novembre, al Don Bosco di Potenza comincerà con un tutto esaurito "Sartoria teatrale - la Stagione teatrale cucita addosso a te" che fino al 12 marzo prevede altri sette appuntamenti "per un cartellone eterogeneo, divertente ma in cui non mancheranno anche spunti di riflessione".

La stagione è stata presentata stamani in una conferenza stampa - che si è tenuta al Palazzo della Cultura - dall'assessora comunale alla cultura, Stefania D'Ottavio, dal direttore artistico, Giampiero Francese, e dall'amministratore del cineteatro Don Bosco, Antonello Condelli. (ANSA).