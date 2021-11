Sindacati: il 4 dicembre mobilitazione congiunta a Potenza

(ANSA) - POTENZA, 18 NOV - Parole d'ordine, "lavoro, pensioni e fisco, per cambiare la legge di Bilancio": sono questi alcuni dei temi che, Cgil, Cisl e Uil, vorranno affrontare nella mobilitazione congiunta, indetta per sabato 4 dicembre, in piazza Don Bosco, a Potenza.

La manifestazione - è scritto in una nota dei sindacati - è stata programmata per sostenere "le proposte presentate alla presidenza del Consiglio ed al Governo, nell'incontro del 26 ottobre, per modificare le misure previste nella legge di Stabilità". (ANSA).