Bardi: "L'ospedale di Villa d'Agri a misura di bambino"

(ANSA) - POTENZA, 18 NOV - "L'ospedale di Villa D'Agri (Potenza), diventa a misura di bambino, adatto per offrire speciali prestazioni al mondo dei più piccoli": lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, in occasione della presentazione delle funzioni specialistiche pediatriche del presidio ospedaliero Villa d'Agri.

"Pur senza trascurare le attività ordinarie per tutte le fasce di età - ha sottolineato Bardi - oggi sperimentiamo un nuovo modello in grado di dare risposte di qualità ai bisogni di una speciale categoria come quella dei bambini". (ANSA).