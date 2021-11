Giornata prematuri: in regalo una maglia del Potenza calcio

(ANSA) - POTENZA, 17 NOV - Una maglia del Potenza Calcio per tutti i "piccoli guerrieri che da subito iniziano una battaglia, tutta in salita, con la vita": così ha definito i bambini nati prematuri, la direttrice dell'Unità di neonatologia complessa e di terapia intensiva neonatale, Simona Pesce, in occasione della visita di alcuni calciatori rossoblù all'ospedale "San Carlo" per la Giornata mondiale della prematurità, che ricade ogni 17 novembre.

"In Italia, ogni anno - ha spiegato Pesce - nascono 32 mila neonati sotto le 37 settimane di età gestazionale, ovvero bambini i cui organi ancora non sono maturi ad una vita extra uterina. Più bassa è l'età gestazionale - ha aggiunto - maggiore sarà il rischio di mortalità correlata alla immaturità multiorgano". (ANSA).