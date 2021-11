Povertà: colletta per far riacquisire dignità alle donne

(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - "La pandemia ha aumentato le condizioni di povertà, che ormai hanno raggiunto il 27 per cento della popolazione, soprattutto tra giovani e donne che sono passati dal 50 per cento del 2019, al 54,4 per cento del 2020.

Da qui la necessità di sottoscrivere un protocollo per rispondere a bisogni di una parte della società lucana": lo ha detto la presidente della Commissione regionale pari opportunità, Margherita Perretti, durante la firma di un protocollo d'intesa sottoscritto, stamani, in Regione, a Potenza, con l'associazione "Io potentino onlus".

"Promuovere azioni efficaci di solidarietà attraverso reti strutturate che iniziano dalla 'Colletta Rosa' - ha spiegato Perretti - è un'occasione, grazie alla collaborazione con Io potentino ed al progetto Magazzini sociali, che da sempre si occupa del contrasto alla povertà, per far riacquisire dignità alle donne".

"Sabato 20 novembre, dalle ore 9 alle 13, presso i negozi aderenti alla colletta Rosa - ha spiegato Valentina Loponte, direttrice del progetto Magazzini sociali - ci sarà una raccolta di prodotti igienico sanitari e cosmetici durante la quale, tutti coloro che vorranno contribuire, potranno donarci bene di prima necessità dedicati alle donne, come creme per il corpo o assorbenti. I punti vendita, in via di definizione, al momento sono quattro". (ANSA).