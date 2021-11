Covid: in Basilicata 29 positivi su 672 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - Ventinove dei 672 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che vi sono 25 persone ricoverate in ospedale (solo una è in terapia intensiva).

Le persone in isolamento domiciliare sono 923 e vi sono stati altri 20 guariti. In 24 ore sono state effettuate 1.819 vaccinazioni: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 434.969 (78,6 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 399.023 (72,1 per cento). Le terze dosi sono a quota 18.688 (3,4 per cento). (ANSA).