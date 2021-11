Carabinieri: presentato a Potenza calendario storico Arma

(ANSA) - POTENZA, 16 NOV - E' ispirato al regolamento dell'Arma, in vigore dal 1822 (con i cambiamenti che il passare del tempo ha reso necessari) il calendario storico dei Carabinieri, la cui 89/a edizione è stata presentata stamani, a Potenza, dal comandante provinciale, il colonello Nicola Albanese.

Ogni mese del calendario - stampato in un milione 200 mila copie, sedicimila delle quali in nove diverse lingue - riporta un articolo del regolamento a cui lo scrittore Carlo Lucarelli si è ispirato per un racconto, illustrato da una tavola di Sandro Chia. Nel calendario da tavolo, inoltre, vi sono due immagini della Basilicata: una relativa al pino loricato del Pollino, l'altra ad Aliano (Matera). Albanese, che ha presentato ai giornalisti anche il nuovo sito dell'Arma, ha sottolineato che, anche quest'anno, il calendario vuole celebrare "l'essere Carabinieri al servizio degli italiani". (ANSA).