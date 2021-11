Quirinale: onorificenze al merito per due lucani

(ANSA) - POTENZA, 13 NOV - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, 33 onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di eroismo, per l'impegno nella solidarietà, nel volontariato, per l'attività in favore dell'inclusione sociale, nella cooperazione internazionale, nella promozione della cultura, della legalità, del diritto alla salute e dei diritti dell'infanzia.

Tra i 33 insigniti vi sono anche due lucani: Maria Teresa D'Oronzio, 64 anni, e Michele Lupo, 70 anni, Ufficiali dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per il loro impegno nel miglioramento della condizione dei piccoli malati onco-ematologici in Basilicata". (ANSA).