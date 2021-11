Dal Fai 14 mila euro per le Tavole Palatine

(ANSA) - POTENZA, 11 NOV - Con un contributo di 14 mila euro, il Fai (Fondo Ambiente Italia) sosterrà un progetto di valorizzazione a favore delle Tavole Palatine, già "cattedra" di Pitagora a Metaponto di Bernalda (Matera), al 27/o posto nella classifica nazionale del censimento 2020 "I luoghi del cuore" con 10.545 voti.

Il Tempio di Hera, "gestito dalla Direzione regionale Musei Basilicata - è scritto in un comunicato del Fai - è in buono stato di conservazione ed è aperto al pubblico". L'intervento, "richiesto dalla stessa Direzione regionale, in partnership con il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo DiCem dell'Università degli studi della Basilicata, riguarderà la valorizzazione dell'area attraverso la ricostruzione in 3D dell'assetto originale del tempio e un'attività di videomapping, commentata da un racconto, che verranno proiettate in via permanente nel limitrofo antiquarium, spazio finora vuoto e inutilizzato che verrà quindi aperto al pubblico". (ANSA).