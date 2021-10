Beni culturali: Salvalarte a Castello ''Tramontano'' Matera

(ANSA) - MATERA, 30 OTT - Con un intervento di pulizia straordinaria del fossato posto su un versante dell'incompiuto cinquecentesco castello '' Giovan Carlo Tramontano'', il circolo Legambiente di Matera, in occasione della campagna nazionale ''Salvalarte'', in programma domani, solleciterà le istituzioni locali e di tutela ad attivare iniziative per la fruizione e gestione tutto l'anno della struttura.

Lo ha annunciato, nel corso di una conferenza stampa, il presidente dell'associazione ambientalista, Giovanni Moliterni: ''Con 'Salvalarte' - ha detto Moliterni- segnaliamo lo stato di abbandono, l'inaccessibilità al pubblico, tranne che in poche occasioni, del castello. E anche la necessità di dotarsi quanto prima di un progetto di valorizzazione e gestione del monumento nella consapevolezza che questo tipo di bene potrebbe offrire grandi opportunità anche per il parco adiacente''. La pulizia straordinaria del fossato sarà effettuata dai volontari e da quanti vorranno contribuire all'opera di manutenzione straordinaria e sensibilizzazione sulla gestione dei luoghi.

