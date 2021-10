Covid: in Basilicata 34 positivi su 639 tamponi esaminati

(ANSA) - POTENZA, 29 OTT - Trentaquattro dei 639 tamponi esaminati ieri in Basilicata sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono state registrate altre 17 guarigioni (sono in totale 28.475 i lucani che hanno superato la malattia).

Le persone ricoverate negli ospedali sono 22: nessuna di loro è in terapia intensiva e non sono stati registrati decessi. In isolamento domiciliari sono 804 persone.

Ieri sono state somministrate 1.056 vaccinazioni: hanno già ricevuto la prima dose 432.193 lucani (78,1 per cento), mentre 392.382 hanno avuto anche la seconda (70,9 per cento). La terza dose è stata somministrata a 6.240 persone. (ANSA).